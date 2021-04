Quante pagine colorano la nostra vita! – La Pagine Blu del Faro: professionalità e brand di riferimento per i lettori

Please follow and like us:

VALENTINA TACCHI – (N. 114)

Quante pagine colorano la nostra vita. Pagine così piene di parole, di metafore e di significati che danno il vero senso alle nostre azioni ed ai nostri sentimenti.

Ci sono pagine ricche di immagini, ricordi e sogni che parlano di giorni che danno valore. Sono fotografie spontanee o in posa, quando si è naturali o in cerca del meglio. Ci sono pagine lasciate al caldo del sole e quelle bagnate.

Sfogli le pagine colorate della tua vita ed è il titolo che ti coinvolge, ancor prima della trama, poi le parole ti catturano e ti fanno proseguire. Quando non ti piacciono puoi bloccarti, “prendere tempo”, rileggerle ed attendere, poi scegliere di chiudere il libro.

Ci sono pagine che si sono incollate e non si può più sfogliare in libertà, si perde la trama. Ecco che spuntano pagine bianche. Quando si ricomincia un nuovo capitolo, si cancella un errore o si vuole tracciare il meglio. Sono quelle di vuoti e assenze. La pagina bianca permette di scrivere parole nuove, progetti ed è così che inizia un capitolo.

Alcune pagine vengono ripiegate per non perderle o strappate. Ci sono righe sottolineate per non dimenticare, evidenziate per imparare la lezione e poi quelle troppo segnate. Ci sono quelle che ci formano, da cui impariamo…anche se per apprendere bene, occorre anche agire!

Nella nostra prossima pagina possiamo scegliere cosa scrivere e come riconoscere i segni giusti. Possiamo decidere di iniziare a colorarla e creare poi la nostra biblioteca, intima, dove raccogliere il meglio e leggere la morale giusta.

Oggi più che mai, ritrovare il senso di noi è importante in ogni sfumatura.

Anche Il Faro tra i tanti volumi, raccolti in questi 15 anni, con le sue riviste rilegate, sotto la lente attenta, ha colorato con nuovi riflessi di luce le sue pagine. Sono state create “LE PAGINE BLU” tra i fogli del nostro Giornale e le onde di Internet ed i Social. L’esperienza che stiamo vivendo ha insegnato ancor di più! L’importanza di non essere soli, di unirsi anche a distanza e di FARE RETE.

Nelle Pagine Blu ci sono le energie colorate di ogni professionalità, gli studi e le esperienze, l’amore per il lavoro. Tra i brand selezionati della nostra Community, coloro che sanno rinnovarsi sempre o mantengono con fiducia una tradizione familiare.

Sono imprenditori che si distinguono nei nostri Circuiti e quelli più riservati, rivolti sempre alla cura del servizio! Professionisti e specialisti della casa, medici e consulenti del benessere, ristoranti, bar, hotel ed organizzatori di importanti Eventi! Amici preziosi nella lanterna!

Riferimenti utili per tutti insomma, in particolare, per i nostri lettori!