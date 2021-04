Proroga Superbonus in Manovra, semplificazioni a maggio: le novità del PNRR

Please follow and like us:

pmi.it – urly.it/3cnqm

Proroga Superbonus al 110% fino al 2023, ma per ora solo a livello programmatico: l’intenzione del Governo è messa nera su bianco nel provvedimento di attuazione del Recovery Plan, che però non finanzia la misura fin da subito rinviandola alla prossima Legge di Bilancio. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) contiene anche un’opera di semplificazione burocratica sulle pratiche per l’accesso alla detrazione edilizia, con un decreto semplificazioni specifico in arrivo entro maggio 2021.

Il PNRR prevede che «per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento della ristrutturazioni degli edifici, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere la misura del Superbonus 110% dal 2021 al 2023». Per la precisione, però, al momento restano confermate le regole della Legge di Bilancio 2021, con il seguente calendario (riproposto e sintetizzato nel Recovery Plan): «al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli IACP, a condizione almeno il 60% dei lavori siano stati effettuati alla fine del 2022; al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini, a condizione che almeno il 60% dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno precedente». In pratica, c’è l’impegno a prorogare il Superbonus, ma non la norma vera e propria, che arriverà con la Manovra 2022. Attualmente il Superbonus è applicabile fino a giugno 2022, oppure in determinati casi al 30 giugno 2023.