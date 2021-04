Tor Bella Monaca, 51 arresti nella piazza che non dorme mai: lo spaccio tra pestaggi, rapimenti e gite in elicottero“

Please follow and like us:

https://www.romatoday.it/cronaca/tor-bella-monaca-arresti-oggi-chi-sono.html

Tra i 15 e i 20mila euro a settimana con la vendita di cocaina, hashish e anche eroina, un giro di spaccio da 600.000 euro al mese che si traduceva in un’ostentazione della ricchezza accumulata, tra supercar che sfrecciavano per il quartiere, matrimoni e feste in carrozza, tour in elicottero e una vita all’insegna del lusso. E tutta l’attività veniva portata avanti pubblicamente. Una “strategia di marketing” per promuovere la facilità con cui ci si poteva rifornire, arrivando e allontanandosi su via dell’Archeologia con la dose in pochi minuti.

Un colpo durissimo, quello sferrato dai carabinieri coordinati dalla Procura di Roma alla piazza di spaccio di Tor Bella Monaca, con 51 persone arrestate in un blitz scattato all’alba di martedì con 300 carabinieri, unità cinofile ed elicotteri. Un’operazione che ha consentito di tagliare i tentacoli di un’organizzazione che faceva capo a tre fratelli, e che si basava su una rete che si allargava in maniera capillare nel quartiere.