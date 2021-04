Famiglia intossicata da monossido a Chiari: genitori e quattro bimbi in ospedale

Please follow and like us:

Paura nella notte a Chiari, in provincia di Brescia. Un’intera famiglia composta da sei persone è rimasta intossicata a causa del monossido di carbonio. L’allarme, come riporta la testata locale “Primabrescia.it”, è scattato attorno all’1 di oggi, giovedì 29 aprile, in un’abitazione in via San Sebastiano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Tutti i membri della famiglia, due genitori e i quattro figli, sono stati soccorsi dal personale paramedico: i genitori sono stati trasportati all’ospedale Civile e i quattro bimbi al pronto soccorso pediatrico. Cinque, in totale, i mezzi di soccorso del 118 intervenuti, tra cui tre ambulanze: fortunatamente nessuno tra le persone soccorse in codice giallo ha riportato gravi conseguenze per via dell’accaduto.