Salerno, i Vigili del fuoco all’Esercitazione di Difesa Civile “Salernum 2021”

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Lo scorso 28 aprile il comando di Salerno ha partecipato all’esercitazione di difesa civile “Salernum 2021”, organizzata dalla Direzione Centrale per la Difesa Civile con la Prefettura.

L’esercitazione, svolta parte in presenza e parte da remoto a causa dell’emergenza pandemica in atto, è stata preceduta da una giornata di formazione (in modalità telematica) durante la quale sono state affrontate le delicate tematiche di difesa civile e di comunicazione istituzionale durante le fasi di emergenza. Gli attori della prova non conoscevano lo scenario che avrebbero affrontato, pertanto è stato come fronteggiare un evento reale.

La prova consisteva in un conflitto a fuoco nell’area della stazione ferroviaria di Salerno, con l’utilizzo di armi chimiche e la dispersione di un agente della famiglia dei nervini, precisamente il VX. Attacchi di natura terroristica si sono poi susseguiti in altri punti della città, con rilascio della stessa tipologia di sostanza, che hanno coinvolto numerosi cittadini, le forze dell’ordine e le strutture sanitarie. Il comandante dei Vigili del Fuoco era presente presso la Prefettura, dove si è costituito il Comitato di Difesa Civile, insieme ad esperti NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di III livello e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), mentre presso il comando è stata istituita la Sala Crisi per la gestione degli eventi.

Alla fine dell’addestramento, rivelatosi di straordinaria importanza, è stata svolta un’importante fase di “de-briefing” a cui hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti, che hanno analizzato le criticità rilevate e hanno posto le basi per le future attività da svolgere per migliorare la risposta in caso avvenissero eventi di questo genere.