Cernobbio, incidente fra quattro auto in galleria: 6 feriti

Cernobbio (Como), 1 maggio 2021 – Carambola tra quattro auto che si sono scontrate questa sera all’uscita della galleria Roncaccio, lungo la Statale Regina, dove la forte pioggia e probabilmente l’eccessiva velocità hanno fatto sbandare una vettura che si intraversata andando a sbattere contro il muro. Inevitabile l’impatto con le auto che seguivano che non sono riuscite a frenare in tempo, anche per colpa dell’aquaplaning.

In ospedale sono finiti i quattro automobilisti e due passeggeri, diversi di loro hanno rimediato alcune fratture e lamentavano forti dolori al collo per il colpo di frusta rimediato nello scontro, nessuno per fortuna è in pericolo di vita anche se i vigili del fuoco di Como hanno dovuto lavorare a lungo per liberarli dalle lamiere delle loro auto.