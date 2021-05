Acqua Kangen® perchè sceglierla? Tecnologia avanzata giapponese

Please follow and like us:

Luciana Portento Referente Acqua KangenEnagic

Trasforma l’acqua del tuo rubinetto di casa in ACQUA KANGEN, acqua alcalina ionizzata ridotta, priva di impurità, ricca di idrogeno molecolare e di minerali benefici. I Dispositivi dell’azienda Giapponese Enagic, da più di 47 anni sono leader nella produzione di sistemi di ionizzazione dell’acqua.

L’Acqua Kangen, con le sue proprietà super idratanti e il suo potere antiossidante aiuta chi la beve a ritrovare l’equilibrio originario del proprio organismo, contiene vari minerali, come Calcio, Potassio e Magnesio.

Il Dispositivo non solo filtra e purifica l’acqua del rubinetto ma grazie al suo sistema di elettrolisi, produce anche ben 5 differenti tipologie di Acqua che possono essere utilizzate per diversi scopi tra cui: acque da bere, cucinare, per uso estetico, per le pulizie, per rimuovere le macchie, per irrigare le piante, per accudire gli animali e per la sanificazione degli ambienti.

QUALI MICRORGANISMI RIESCE AD ELIMINARE? Batteri, Virus, Protozoi, funghi, alghe, lieviti, spore… ED ELEMENTI COME: Zolfo, silicio, cloro, fluoro, cromo, rame, bario, mercurio, arsenico e cadmio.

Le 3 principali caratteristiche di questa meravigliosa acqua:

1) L’Acqua Kangen® è un potente antiossidante essendo ricca di idrogeno molecolare (Idrogeno attivo). Funziona come un componente essenziale per il mantenimento di un’ottima salute, grazie alla sua capacità di neutralizzare i radicali liberi. Acqua Kangen® con un pH 9,5 ha una percentuale di idrogeno attivo nettamente superiore ai più conosciuti antiossidanti in natura, come il tè verde, la spremuta d’arancia e i mirtilli.

2) “Combatte l’acidosi metabolica” e Bere Acqua Kangen rallenta il processo di invecchiamento

Fornisce minerali essenziali, migliora la circolazione sanguigna ed aiuta a mantenere il giusto livello di pH del sangue, un valore che oscilla tra il 7,35 e il 7,45 (lievemente Alcalino).

La maggior parte degli alimenti che consumiamo creano residui acidi nell’organismo, ciò squilibra il livello di pH nel nostro sangue. Bevendo acqua Kangen® aiutiamo il nostro corpo a ristabilire questo equilibrio senza privarci dei preziosi minerali che ci compongono.

Qual è la causa dell’invecchiamento? E’ avere un livello insufficiente di bicarbonati nel sangue. La principale funzione di acqua Kangen® è mantenere il livello corretto di bicarbonati nel sangue dando luogo all’eliminazione delle scorie acide.

3) “Super Idratante” – L’ACQUA KANGEN MICRO-CLUSTERIZZATA idrata di più ed in profondità. Neutralizza i radicali liberi ed elimina gli acidi dal corpo.



Per info. Luciana Portento Referente Acqua KangenEnagic Tel. 328 9465456www.acquakangenitaly.comEntra nel Sito e scarica l’Ebook informativo