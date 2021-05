SIDELMED SPA: l’Organismo di Ispezione e Certificazione dal 1998

Please follow and like us:

Tulle le Verifiche e le Certificazioni per Ascensori, Impianti elettrici, Attrezzature da lavoro, Cancelli e Scale mobili

SIDELMED S.P.A. è una Società operante principalmente nei settori delle certificazioni di sistema e prodotto. E’ nata nel 1998 ed è cresciuta sulla base della condivisione delle esperienze di diversi professionisti. Attualmente conta tra collaboratori e dipendenti circa 120 tecnici laureati su tutto il territorio nazionale.

SIDELMED vanta esperienze pluriennali in molti settori. In particolare, nel 2002 nasce come Organismo Notificato per i collaudi e le verifiche degli ascensori e montacarichi, degli impianti elettrici di messa a terra e sulle attrezzature di lavoro. Vanta più di 27000 clienti, enti pubblici e privati, grandi Condomini e Centri Commerciali.

VERIFICHE E CERTIFICAZIONI ASCENSORI E MONTACARICHI DPR 162/99 S.M.I.

SIDELMED S.P.A. è autorizzata ad espletare le procedure di valutazione di conformità di ascensori alle Norme CE e l’attività di verifica periodica e straordinaria degli impianti e rilasciare annesse Certificazioni.

VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA

SIDELMED S.P.A. è Organismo Autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive per le Verifiche Periodiche sugli Impianti di Messa a Terra. Il D.P.R. 462/01 impone a tutti i datori di lavoro l’obbligo di effettuare la verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

VERIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO

SIDELMED S.P.A. è un Organismo Autorizzato dal Ministero del Lavoro con decreto del 30/07/2012 ad effettuare le verifiche su tutte le attrezzature di lavoro contenute nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Con il Decreto 11/04/2011 si è data la possibilità ad Organismi privati come SIDELMED di venire in soccorso delle ASL per effettuare le verifiche lì dove esse non sono in grado di intervenire.

Il datore di lavoro che deve verificare le attrezzature come apparecchi di sollevamento ed attrezzature in pressione, inoltra istanza alla ASL competente di zona indicando l’Organismo che interverrà qualora l’ASL sia impossibilitata a farlo. Trascorsi 30 giorni dall’istanza senza che l’ASL abbia risposto, il datore di lavoro può interpellare un qualsiasi organismo autorizzato che può intervenire potendo effettuare anche uno sconto massimo del 15%.

VERIFICHE PORTE E CANCELLI AUTOMATICI

SIDELMED S.P.A. in qualità di Organismo Certificatore, rilascia attraverso i suoi ingegneri specializzati, una certificazione terza ed imparziale che si fa garante del buono funzionamento di porte e cancelli automatici.

VERIFICHE DI SCALE E TAPPETI MOBILI

Le scale mobili ed i tappeti mobili rientrano nella categoria “macchine” e pertanto per la loro progettazione, l’immissione sul mercato e la marcatura CE si deve fare riferimento alla Direttiva Macchine (recepita in Italia col D.Lgs 17/10). Sono al momento previste solo verifiche a carattere volontario per questo prodotto. SIDELMED S.P.A. è una struttura che dispone di ingegneri altamente qualificati, con esperienza pluriennale nel settore delle verifiche di scale mobili. I controlli vengono eseguiti nel pieno rispetto delle norme vigenti. ING. FRANCESCO TERRONE Tel. 348 4413617