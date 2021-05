Il lavoro dei Vigili del Fuoco nel territorio bergamasco

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, i volontari di Madone e i volontari di Treviglio intervengono per un incendio in una azienda di Bottanuco via Aldo Moro intorno alle 22:40. A bruciare era del silicone contenuto in un forno per la ricottura. I VVF spente le fiamme hanno messo in sicurezza la zona compromessa.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono a Parre in via Sant’Alberto per un incidente stradale alle 13:29. L’autista ha perso il controllo della sua autovettura ribaltandola su un fianco. Nessun ferito. I VVF hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.





I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i Volontari di Madone intervengono per un incendio deposito materiali a Calusco D’Adda intorno alle 3:30. Incendio circoscritto ad un solo capannone, spente le fiamme i VVF hanno messo in sicurezza e bonificato l’intera area.