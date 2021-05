La vergognosa “globalizzazione dell’indifferenza

Please follow and like us:

ra le oscurità della nostra condizione umana, il mistero del dolore è preminente. La morte di gente innocente risucchiata dal “Mare Monstrum”, il Mediterraneo, la dice lunga. Mi riferisco in particolare alla notizia di questi giorni: centotrenta morti per un’altra strage annunciata.

Tutte le autorità europee sapevano da due giorni che nel Canale di Sicilia c’erano 3 barconi messi in mare dai trafficanti libici. Eppure nessuno, nella civilissima Europa, ha inviato navi per soccorrere i migranti in balia del mare in tempesta. In questo caso le responsabilità umane sono palesi e manifestano l’egoismo che attanaglia la società contemporanea. Per favore, allora, non chiediamoci dov’è Dio, ma dov’è l’uomo “creato a sua immagine e somiglianza”.

La risposta, a pensarci bene, è una sola: l’abbiamo lasciato annegare nel mare dello squallore, dell’indifferenza e dell’egoismo più becero e arrogante.