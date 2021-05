LA BELLEZZA DEL FIORE DELLA GRATITUDINE

Please follow and like us:

ELVIRA PARACINI

Vi racconto una storiella significativa in questo periodo che stiamo vivendo in cui tantissime persone si sentono in difficoltà. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi lettori. I vostri commenti, tramite un dibattito sul portale del giornale, o per chi volesse scrivermi, vi aspetto. Go go go.

Un signore piantò nel suo terreno diversi tipi di fiori ed alberi. Si prendeva cura con costanza, ma le piante non fiorivano e dopo poco cominciarono ad appassire.

Perché vi state appassendo, chiese alle piante.

Il girasole disse: “perché non sono alto come il pino”. Il pino disse “perché non posso dare tutti i frutti deliziosi che fa il melo”. Anche il melo disse la sua: “io non riesco a fare un fiore così grande e bello come il girasole.

Tra quelle piante rinsecchite c’era un piccolo fiore di campo splendidamente sbocciato. Il signore chiese allora: “tutte le altre piante stanno appassendo, ma tu piccolo fiore sei sbocciato, quale è il tuo segreto?”.

Il fiore rispose: “la mia bellezza è piccola e semplice. So che questo tipo di bellezza fa felici le persone e quindi adoro come sono fatto. Sono felice di sbocciare con un fiore così carino”.

Ecco questo spunto per riflettere insieme sulla gratitudine di ciò che abbiamo. Le altre piante erano focalizzate sulla mancanza e su ciò che avrebbero voluto essere mentre il piccolo fiore è stato grato per quello che rappresentava e come era.

Ecco il segreto per vivere meglio questo tempo in cui molti si sono ritrovati a lamentarsi per ciò che non hanno, perdendo di vista la gratitudine ed i doni della vita. Guardare con altri occhi ci avvicina all’abbondanza.

ELVIRA PARACINI – Wellness coach; Guida certificata percorsi detox con alimentazione naturale; Istruttore Training Autogeno; Analogista per riequilibrio emotivo.

Info: 3494506194 – infosecondocervello@libero.it