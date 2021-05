Milano, traffico illecito di rifiuti e spaccio: disposto l’abbattimento di un campo nomadi. 33 arresti e 45 sequestri

Please follow and like us:

ilfattoquotidiano.it – urly.it/3cv7f

Si chiama “Rifiuti preziosi” ed è l’operazione della polizia locale di Milano che ha portato all’esecuzione di 33 arresti e 45 sequestri per i reati di estorsione con metodo mafioso, associazione a delinquere per traffico illecito di rifiuti e per spaccio di stupefacenti. Frutto delle le indagini guidate dai sostituti procuratori Francesco De Tommasi e Sara Ombra, coordinati dalla procuratore aggiunto a capo della Direzione distrettuale antimafia, Alessandra Dolci, l’operazione ha portato al sequestro del campo nomadi di via Bonfadini a Milano che verrà abbattuto perché abusivo.

Le indagini sono scattate a giugno 2020, in seguito alle segnalazioni del “Progetto Ambiente”, l’iniziativa locale nata per il contrasto all’abbandono di rifiuti in quella parte della città.