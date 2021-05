L’Associazione Farmacisti Divulgatori (AFD) compie 5 anni “Professionalità e passione nella divulgazione scientifica”:

Please follow and like us:

le parole del Presidente Filippo D’Alfonso

Il 29 marzo 2021 AFD ha compito 5 anni di vita, questo rappresenta un primo step per quanto riguarda il mio incarico di presidente dell’Associazione Farmacisti Divulgatori (AFD).

AFD in qualità di progetto divulgativo, rappresenta un percorso di crescita professionale per coloro i quali ne fanno parte rivolto a favore di tutti coloro i quali hanno l’interesse di approfondire temi scientifici ma soprattutto, si delinea quale contenitore e spazio riservato ai farmacisti , ai medici , ai biologi e a tutti i professionisti che operano nel settore del benessere e della salute a partite dalla medicina tradizionale fino ad arrivare a quella non convenzionale . Due sono i veicoli medianti i quali AFD si fa spazio nella categoria dei farmacisti , il primo è rappresentato dal portale web www.farmacistidivulgatori.it che ha raggiunto la considerevole cifra di circa 47.000 visualizzazioni in cui sono stati pubblicati 223 articoli scientifici , che hanno raggiunto tramite il web paesi quali gli USA e gli UK , insieme a vari altri contenuti multimediali; l’altro veicolo e spazio è rappresentato dalla chat whatsapp nella quale AFD condivide news ed argomenti di cronaca sanitaria ma anche scambi di opinioni e considerazioni di carattere scientifico. Il mio personale slancio ed entusiasmo è costantemente alimentato dal desiderio e dal piacere di divulgare la scienza e di proporre cultura. In qualità di dottore in farmacia con uno spiccato interesse nei confronti delle scienze umane in medicina ovvero la medicina sociale, la sociologia della scienza e la bioetica ho da anni cercato di approfondire tali discipline partecipando a numerosi convegni e portando a termine vari corsi di aggiornamento professionale ma soprattutto in qualità di laureando nella laurea magistrale in comunicazione scientifica biomedica ho avuto modo di indirizzare il mio profilo professionale verso un sempre maggiore collocamento nella disciplina della divulgazione scientifica . AFD vive ed è vivace soprattutto grazie e per merito di tutti gli associati e simpatizzanti. Un ringraziamento particolare va rivolto nei confronti degli enti patrocinanti, primo fra tutti l’Ordine dei Farmacisti di Roma ed un affettuoso ringraziamento è costantemente rivolto nei confronti della segretaria e tesoriere la dottoressa Antonietta Spagna, verso la dottoressa Valentina Tacchi la quale ricopre il ruolo di assistente personale. Un sincero sentimento di gratitudine è rivolto verso il vicepresidente AFD il dott. Mariano Marotta e da ultimo (ma non per ultimo) ho il piacere di menzionare il dott. Angelo De Martino nel ruolo di consigliere del direttivo AFD. Ringrazio tutti i professionisti che gravitano attorno e verso l’associazione farmacisti divulgatori con l’auspicio di continuare a trovare un sempre maggiore interesse verso i temi della divulgazione scientifica e dell’aggiornamento medico –farmaceutico. AFD è professionalità e passione.

Dott Filippo d’Alfonso – Presidente AFD