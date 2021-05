Esonero contributi professionisti 2021, firmato il Decreto: a chi spetta, importi

Please follow and like us:

leggioggi.it – urly.it/3c-vw

Operativo a breve l’esonero contributi professionisti 2021. E’ stato firmato dal ministro del lavoro Andrea Orlando il decreto attuativo che dovrà dare operatività alla misura che consentirà di non versare per l’anno in corso contributi fino a 3 mila euro. A breve sarà in gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore.

La Legge di bilancio 2021 ha istituito un Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per il 2021 dovuti da:

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali e alla gestione separata INPS

dai professionisti con cassa previdenziale ordinistica

dai professionisti con cassa previdenziale ordinistica medici, infermieri e altri operatori sanitari in pensione ma assunti temporaneamente per fronteggiare l’emergenza Covid .

Il fondo aveva una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro. il Decreto Sostegni ha poi aumentato le risorse a disposizione portandole a 2,5 miliardi di euro .

Il via libera all’anno bianco fiscale per le partite IVA si è avuto nel “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) è stata prevista la costituzione di un apposito Fondo pari a 2,5 miliardi di euro per il 2021, al fine di garantire ai titolari di partita IVA un esonero dai contributi pari a 3 mila euro. Dall’esonero restano in ogni caso esclusi i premi dovuti all’INAIL.