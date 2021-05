Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende è intervenuta questa mattina alle ore 9.25 circa, su richiesta della Sala operativa del 118, per incidente stradale sulla SS107.

Due le vetture coinvolte una Daewoo Lanos ed una Peugeot 405. A bordo delle vetture 4 passeggeri di cui un bambino. Quest’ultimo affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Illesi i rimanenti passeggeri.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sino al termine delle operazioni di soccorso disagi per la viabilità con transito a senso unico alternato.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.