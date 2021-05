ISA, firmato protocollo operativo tra Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Garantire ai Vigili del Fuoco mobilitati nelle emergenze la logistica e il supporto tecnico, socio-sanitario e psico-sociale. È questo il primo obiettivo dell’accordo siglato oggi 13 maggio a Roma da Croce Rossa Italiana e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A firmare il protocollo, nella sede dell’Istituto Superiore Antincendi a Roma, sono stati il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ingegner Fabio Dattilo, alla presenza del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il prefetto Laura Lega. L’accordo consolida la sinergia tra le due organizzazioni iniziata nel novembre 2018 con un’intesa che aveva individuato ambiti collaborativi per operazioni di ricerca e soccorso, supporto psico-sociale, logistica in emergenza e per attività di formazione reciproca.

Il supporto della Croce Rossa Italiana a favore dei Vigili del Fuoco si esplicherà sia in tempo ordinario, ossia in fase di preparazione (manutenzione delle attrezzature costitutive dei campi base e formazione congiunta sul montaggio dell’intero sistema), che in emergenza, con il caricamento, il trasporto, il montaggio delle attrezzature e anche la gestione del campo base con annesso servizio socio-sanitario. Nel caso di rilevanti eventi che necessitino l’intervento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la prevenzione o la valutazione di un eventuale disagio legato a una sindrome da stress post evento critico, la Croce Rossa Italiano metterà a disposizione propri team di psicologi dell’emergenza per il supporto psicologico.

Previsti interventi formativi mirati alla professionalizzazione del personale della Croce Rossa Italiana, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che fornirà personale qualificato per la formazione nell’ambito di percorsi organizzati dalla Croce Rossa mirati a formare e addestrare volontari e dipendenti per acquisire le competenze necessarie per operare a supporto dei Vigili del Fuoco stessi su scenari complessi, come ad esempio in attività di ricerca e soccorso con impiego di unità cinofile, nel caso di soccorsi in acqua o tra le macerie, in operazioni NBCR (ambito nucleare, biologico, chimico, radiologico).



E’ stato inoltre inaugurato sempre nella sede dell’Istituto Superiore Antincendi il nuovo centro vaccinale, frutto anche questo dell’accordo tra Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana, che metterà a disposizione medici e infermieri per eseguire le vaccinazioni, fino a cinquecento ogni giorno, e tamponi anche molecolari. Questi ultimi saranno processati presso il nucleo NBCR del comando di Roma, in collaborazione con il personale dell’esercito.

“È una forte emozione oggi poter sottoscrivere questo accordo. Con il Corpo dei vigili del fuoco- ha dichiarato il Presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca- ci incontriamo in tanti scenari d’emergenza e nel tempo abbiamo avuto modo di conoscerci, lavorare fianco a fianco. In ogni circostanza la Croce Rossa ha potuto toccare con mano la professionalità dei Vigili del fuoco, l’umanità che mettono in ogni intervento e la preparazione che li contraddistingue. Ed è proprio la formazione ciò che ci unisce e su cui, insieme, possiamo davvero fare la differenza. Questo accordo è un passo in avanti per la CRI ed è un arricchimento nella risposta all’emergenza perché, formandoci insieme, possiamo dare una risposta più efficace ai bisogni della popolazione in tutte le occasioni in cui saremo chiamati a lavorare fianco a fianco”.

“Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana lavorano fianco a fianco e oggi è il suggello di ciò che abbiamo sempre fatto insieme”, ha detto il capo del Corpo Fabio Dattilo. “Ogni giorno il personale si trova sul campo, un giusto complemento a servizio della gente. Andiamo entrambi al cuore dei problemi e come Vigili del Fuoco siamo onorati di questa rinnovata sinergia”.

“Due organizzazioni complementari nelle funzioni, una consapevolezza che rappresenta anche il metodo su cui si è sviluppato l’accordo di oggi”, ha detto il capo Dipartimento Laura Lega. “È un percorso virtuoso che rafforza la saldatura fatta nel tempo e che ribadisce una sinergia che Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco hanno sempre avuto specie sugli scenari”.