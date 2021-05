I vigili del fuoco cercano volontari: non riescono a coprire tutti i turni

Please follow and like us:

primachivasso.it – urly.it/3c_tt

I vigili del fuoco di Montanaro cercano volontari: non riescono a coprire tutti i turni. Ma in paese ci sono novità positive per la nuova sede

«Il nostro lavoro è talmente rilevante che purtroppo non sempre il personale a nostra disposizione riesce a coprire tutti i turni di servizio- riferisce Cerutti- Ci sono comunque squadre di soccorso esterno che provvedono in caso di necessità». Solitamente, i vigili del fuoco dovrebbero essere in servizio 24 ore su 24, un lavoro che viene organizzato in turni che alternano i volontari.

«Purtroppo, è proprio questo il fatto – prosegue Cerutti – quel che non riusciamo a coprire sono 24 ore su 24. Quindi, nel corso dei giorni feriali i nostri volontari fanno turni dalle 17 del pomeriggio sino alle 6 del mattino. Invece, nei giorni festivi riusciamo a coprire l’intera giornata, 24 ore su 24. In ogni modo, riusciamo a prestare servizio tutti i giorni dell’anno».