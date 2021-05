Date e scadenze maggio 2021: calendario pagamenti Inps, Dichiarazione redditi, bonus

Please follow and like us:

LEGGIOGGI.IT – urly.it/3camq

Dai pagamenti INPS alle dichiarazioni dei redditi, passando per le domande per i vari bonus. Il mese di maggio 2021 rappresenta un mese denso di date e scadenze che è necessario tenere d’occhio e monitorare con attenzione. Una serie di giorni che è utile segnare in rosso sul calendario per non perdersi nel marasma delle novità succedutosi nel corso di questi mesi a causa della pandemia da Coronavirus. Le date che maggiormente interessano gli italiani sono naturalmente quelle dell’INPS, in quanto provvederà a erogare diverse indennità. Si ricorda, al riguardo, che l’INPS eroga non soltanto i trattamenti previdenziali, ma anche la NASPI provvederà a erogare diverse indennità.