Corciano, tragedia dopo lo scontro tra due auto. Morta bimba di 4 anni, la madre è grave: Feriti anche due ventenni

Please follow and like us:

ccorrieredellumbria – Dramma a Corciano nel tardo pomeriggio di lunedì 17 maggio intorno alle 17. Priscilla Brugnami è morta in un drammatico incidente sulla provinciale 172 di Migiana. Aveva 4 anni. Ferita in modo grave anche la mamma, Giovanna Di Grazia, che si trovava al volante della Punto grigia rimasta schiacciata a seguito dell’impatto, trasferita d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Nell’altra auto coinvolta, una Skoda Fabia, in quello che appare come un frontale, due ventenni perugini anche loro trasportati in ospedale in codice giallo.