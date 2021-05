Ferentino – Fuoco nel palazzo, famiglie messe in salvo dai pompieri ed evacuate

Please follow and like us:

L’incendio odierno ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco arrivati con varie squadre, sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118. Fortunatamente non si è trasformato in tragedia quanto accaduto. Le operazioni di salvataggio, non facili, alla fine sono andate a buon fine, ma tanta la paura tra le persone coinvolte in due piani della palazzina. Tutto il secondo piano, 9 inquilini con bambini, è stato evacuato e gli occupanti sono stati trasferiti momentaneamente in una struttura alberghiera. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, sia ai pedoni che alle auto, per la sicurezza pubblica.