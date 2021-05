L’Italia inizia a rivivere, a rivedere le stelle

Please follow and like us:

Se tutto andrà come deve andare il solstizio d’estate, il prossimo 21 giugno, sarà una vera festa. Da festeggiare in grande stile. In quella occasione gli italiani potranno dire addio al coprifuoco. Un gran bel risultato. Ma già dalle prossime ore potranno cenare fuori o circolare liberamente fino alle 23 e dal 7 giugno rientrare a casa entro mezzanotte o anche più tardi, se la Regione in cui vivono, o sono in vacanza, avrà dati da zona bianca. Da lunedì potremo anche andare di nuovo in palestra e dalla metà di giugno le coppie potranno tornare a festeggiare i matrimoni. Ma di tornare a ballare, per il momento, non se ne parla. Le discoteche rimarranno chiuse, unico settore che non ha una data per ripartire.