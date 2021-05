Campagna del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse

Please follow and like us:

Quando scompare un minore non devi perdere tempo. La maggioranza di loro viene ritrovata. Chiama il numero di emergenza 112.

A sei giorni dalla Giornata internazionale dei bambini scomparsi, che ricorre il 25 maggio prossimo, saranno trasmessi sulle reti Rai e sulle emittenti radiofoniche alcuni spot televisivi per sensibilizzare sul tema e sull’importanza di effettuare le denunce nell’immediatezza dell’evento. I video fanno parte della campagna di comunicazione realizzata del Commissario straordinario del governo Silvana Riccio in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria (Die) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un messaggio chiaro, “Quando qualcuno scompare… #ilTempoèPrezioso“, per far leva sul maggiore e consapevole coinvolgimento dei cittadini. La tempestività condiziona l’avvio delle attività di ricerca e, per questo, il più delle volte, il suo esito positivo.

Lo spot – 30 secondi con sottotitoli, per garantirne massima accessibilità – contiene informazioni utili come il riferimento al numero unico di emergenza 112 da chiamare, nei territori dove è già attivo, appena si sospetta la scomparsa. Ma anche suggerimenti dei quali tenere conto nei casi in cui a scomparire è una persona anziana o un minorenne, fasce della popolazione maggiormente vulnerabili le cui possibilità di ritrovamento poggiano ancora di più sulla partecipazione e solidarietà sociale.

L’iniziativa anticipa un evento in programma il 25 maggio organizzato dall’associazione Telefono azzurro in collaborazione con l’Ufficio del commissario Riccio.