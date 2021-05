Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

19/05/21 Sumirago (Va) ore 9:00, via Sandroni. I vigili del fuoco della sede di Varese sono in intervenuti con un’autopompa e un autobotte per incendio presso un’azienda che effettua lavorazione del metallo. Per cause in fase di accertamento un macchinario ha preso fuoco. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrati danni alla struttura.