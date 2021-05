Trieste, i Vigili del Fuoco consegnano una culla neonatale all”IRCCS materno infantile Burlo Garofolo

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di martedì 18 maggio, una rappresentanza dei Vigili del Fuoco è stata ricevuta nell’aula magna dell’IRCCS materno infantile Burlo Garofolo per consegnare una culla neonatale. La collaborazione tra i VVF e l’ospedale è consolitata, già nel 2020 infatti un operatore VVF vestito da San Nicolò si è calato dall’autoscala dei pompieri per salutare i piccoli degenti e portare loro un sorriso e alcuni doni.La culla è stata assegnata al reparto di neonatologia, diretto dalla dottoressa Travan, e presa in consegna dalla coordinatrice infermieristica dottoressa Scolz, la quale ha sottolineato la grande utilità del dispositivo sia per i neonati che per il personale sanitario. Il comandante, arch. Luongo, ha colto l’occasione per ringraziare tutto il personale dell’ospedale per la professionalità che ogni giorno mette in opera per aiutare i piccoli pazienti e che questa donazione è frutto della deformazione professionale che contraddistingue i Vigili del Fuoco, che spesso sono portati ad aiutare anche al di fuori dell’ambito lavorativo. La direttrice amministrativa dottoressa Sincovich ha ringraziato l’ennesima collaborazione, oramai pluriennale, tra il Corpo e l’Istituto elogiando il fatto che anche in era Covid detta attività non si è fermata ma anzi ha ripreso vigore con altri progetti sinergici coordinati dalla dottoressa Carosi ed il Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste. Erano presenti a rappresentanza del personale operativo un gruppo di Vigili del Fuoco i quali hanno ringraziato calorosamente il prezioso lavoro del personale sanitario perchè “prendersi cura dei bambini è come prendersi cura del nostro futuro”.