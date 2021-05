Medio Oriente, Hamas: “Un cessate il fuoco è imminente”. Da Israele possibile apertura

Please follow and like us:

Un possibile cessate il fuoco con Gaza potrebbe essere raggiunto nelle prossime 24 ore. Lo riporta il sito Walla che cita alte fonti israeliane non precisate. La mediazione indiretta tra le parti – ha proseguito – avviene tramite i servizi di intelligence egiziani e l’inviato dell’Onu. Secondo le stesse fonti, i mediatori egiziani stanno conducendo contatti diretti con Hamas nella Striscia. Tom Wennesland,l’inviato Onu per il Medio Oriente, invece è andato a Doha in Qatar dove vivono importanti dirigenti di Hamas in esilio, tra cui Ismail Haniyeh.

