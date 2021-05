“Morta di Covid”, ma si sveglia nella bara prima di essere cremata

Please follow and like us:

ilgiornale.it – urly.it/3d1rv

La credevano morta. In ambulanza era caduta in uno stato di incoscienza e il personale sanitario aveva confermato il decesso. I familiari si stavano preparando a cremarla quando la 76enne Shakuntala Gaikwad si è risvegliata improvvisamente nella sua bara, pochi minuti prima che il suo corpo fosse bruciato. L’episodio è accaduto in India, dove il Covid-19 imperversa. La donna si era ammalata di Coronavirus ed era stata respinta da diversi ospedali, poiché non c’erano letti liberi. In ambulanza si era sentita male, una crisi respiratoria aveva fatto credere a tutti che era deceduta, ma poi la sorpresa dei parenti, i quali avevano riportato l’anziana al suo villaggio natale, dove erano iniziati i riti per la cremazione.

Qualche istante prima di essere gettata nel fuoco la 76enne ha aperto gli occhi e per lo spavento ha iniziato a piangere. Successivamente è stata trasferita al Silver Jubilee Hospital di Baramati per ulteriori cure. La vicenda di Shakuntala Gaikward, di cui si è occupato il Daily Mail, ha avuto eco in tutto il mondo, mentre l’India rimane ancora colpita da una feroce ondata di Coronavirus.