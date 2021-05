A fuoco l’ex Gil di Rovereto: i pompieri salvano tre senzatetto che ci dormivano

Please follow and like us:

ROVERETO. Incendio nel centro di Rovereto, dove i Vigili del fuoco hanno domato le fiamme all’interno dell’ex Gil in largo Camera di Commercio. La struttura – di proprietà della Provincia – è fatiscente ed è chiusa da anni e da sempre si parla di come riconvertirla. La giunta vorrebbe ristrutturare e infilarci il nuovo museo Depero ma le minoranze non sono d’accordo.

Intanto, disabitata, è rifugio di senzatetto: la’ltra sera al secondo verso mezzanotte e mezza, è partito un rogo che poteva trasformarsi in strage. Tre clochard, che avevano introdotto dei materassi per trasformare quel luogo in una dimora di fortuna al chiuso, si sono trovati di colpo in mezzo alle fiamme e per fortuna che i vigili del fuoco sono accorsi subito evitando il peggio.