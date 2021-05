Viaggi all’estero, le regole per i turisti

Please follow and like us:

policymakermag – urly.it/3d44q

L’estate si avvicina e dopo 14 mesi dall’inizio della pandemia sono in molti a scalpitare per l’arrivo delle vacanze. Chi sogna di prendere un aereo e programmare viaggi all’estero deve però conoscere le regole per uscire ed entrare negli altri Paesi.

DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI

Per sapere come comportarsi a seconda delle diverse misure adottate dai diversi Stati, è sufficiente visitare il sito dell’unità di crisi della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. È importante informarsi non solo per i Paesi extraeuropei, ma anche per quelli che fanno parte dell’Ue in quanto non è ancora disponibile il Green Pass.