13 vigili del fuoco di New York feriti in un incendio che si è diffuso in 4 case a schiera

Spread the love



firerescue1.com –

ONKERS, NY – I vigili del fuoco di Yonkers hanno risposto all’incendio che, secondo quanto riferito, è iniziato da un materasso nel cortile di una delle case, per poi diffondersi rapidamente in altre tre case che ospitano un totale di 30 famiglie, tra cui 37 bambini, secondo NBC New York .

I funzionari hanno detto che è stato il giorno più caldo dell’anno finora a Yonkers. Tutti i residenti sono stati evacuati in modo sicuro, con un solo residente che ha riportato ferite lievi. Un totale di 13 vigili del fuoco sono rimasti feriti, causa probabilmente del grande calore.

Un testimone ha detto che il cortile dove è scoppiato l’incendio era pieno di materassi e sacchi della spazzatura. Le cause dell’incendio restano in fase di accertamento.