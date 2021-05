Cassazione condanna definitivamente Gabriele Paolini: in cella, per pedofilia, il disturbatore tv

Spread the love



E’ diventata definitiva la condanna a cinque anni di reclusione per Gabriele Paolini, noto ai più per essere un “disturbatore tv”. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa a settembre dalla Corte d’appello di Roma nei confronti di Paolini per l’accusa di induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori.

L’annuncio di Gabriele Paolini sui social – “Il mio avvocato mi ha informato della decisione dei supremi giudici – ha detto Paolini rendendo nota la sentenza – sono disperato. Vorrei non fosse finita così. Nelle prossime ore mi andrò a costituire all’Autorità di polizia”.