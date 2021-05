Pilota di parapendio si schianta contro un albero: soccorso dai vigili del fuoco

Spread the love



uello (Lecco), 26 maggio 2021 – E’ atterrato su una pianta. A finire appeso ad un albero è stato questa mattina un pilota di parapendio di 46 anni, recuperato dai vigili del fuoco e soccorso poi dai sanitari del 118. L’incidente aereo è successo a Suello, ai piedi del monte Cornizzolo, dove c’è una scuola di volo a vela e da dove si lanciano molti appassionati di parapendio.

Probabilmente per qualche corrente termica imprevista o forse per un errore, il 46enne si è schiantato contro un albero, rimanendovi impigliato a parecchi metri di altezza. Per riportarlo a terra sono stati mobilitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco che lo hanno raggiunto con il braccio dell’autoscala. Una volta liberato e portato al sicuro al suono è stato affidato ai sanitari del 118 e ai volontari della Croce verde di Bosisio Parini, che lo hanno trasferito in ambulanza all’ospedale Fatebenefratelli di Erba. Nonostante il brusco atterraggio d’emergenza sulla pianta il parapendista se l’è cavata con graffi, lividi e ferite non troppo gravi.