Pompieri intervengono per spegnere un incendio ma finiscono fuori strada

Disavventura per i pompieri di Rho questa mattina, martedì 25 maggio, intorno alle 11.

I Vigili del fuoco stavano infatti intervenendo a Bollate per spegnere un incendio in un maneggio quando, in via Cascina Prevosta a Castellazzo di Bollate, per evitare un ciclista, un’autopompa è uscita di strada e la sua corsa si è fermata appoggiandosi sulla fiancata.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini di 38 e 44 anni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia locale e un’ambulanza.

Per spegnere il rogo, che non avrebbe coinvolto persone né animali, è poi intervenuta il resto della squadra.