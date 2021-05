Incidente e incendio sul territorio di Varese

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

26/05/21 ore 14:30 Orino (Va), sp 39 . Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale. I vigili del fuoco della sede di Ispra intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.







I vigili del fuoco stanno intervenendo con alcune squadre e diversi automezzi per un incendio di un deposito nel comune di Sesto Calende (Va), in via Bilesa. L’incendio di Sesto Calende è sotto controllo. Le fiamme hanno distrutto un deposito che conteneva diversi mezzi agricoli.