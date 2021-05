per non dimenticare – Il 27 maggio 1993 un’autobomba in via dei Georgofili a Firenze causò la morte di 5 persone e il ferimento di 40

Il #27maggio1993 un’autobomba in via dei Georgofili a #Firenze causò la morte di 5 persone e il ferimento di 40. Primi ad arrivare furono i #vigilidelfuoco, protagonisti nei soccorsi e nella successiva messa in sicurezza dell’area interessata dall’esplosione #pernondimenticare pic.twitter.com/x5wO5QF21z