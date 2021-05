Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalla tarda mattinata squadre in azione a Centola, in provincia di Salerno, per un deposito di mobili di 500 metri quadrati avvolto dalle fiamme. I 16 vigili del fuoco sul posto sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando il coinvolgimento delle vicine abitazioni.

Nella clip il sorvolo dell’elicottero Drago, proveniente dal reparto volo di Pontecagnano (SA), sull’area dell’incendio.