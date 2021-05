Incendio di una tubatura del Gas ad Almenno San Bartolomeo – intervento per incendio box

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, il distaccamento di Zogno, i volontari di Treviglio e Gazzaniga intervengono per un incendio tubatura del Gas. Una trivella facendo delle tracce per passare la fibra ottica ha colpito e innescato le fiamme a Almenno San Bartolomeo in via Dante Alighieri intorno alle 12:15. I VVF hanno spento le fiamme riuscendo a salvaguardare l’abitazione adiacente, si sta procedendo alle operazioni di bonifica monitorando il dardo di fuoco per evitare che ci sia una dispersione di gas.

I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo intervengono per un incendio Box in via Raboni (BG) intorno alle 19:50. Nessun ferito, spente le fiamme i VVF hanno bonificato l’area compromessa.