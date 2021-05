Onu: “I raid di Israele su Gaza potrebbero essere crimini di guerra

Spread the love



rainews.it –

I raid israeliani su Gaza potrebbero costituire dei crimini di guerra. Lo dice l’Alto Commissario Onu per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, durante la seduta straordinaria del Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu.

In discussione anche la creazione di un’eventuale commissione d’inchiesta internazionale sulle violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi e in Israele. Nei territori oggetto del conflitto è in vigore una tregua dopo undici giorni di raid aerei in cui sono morte oltre 200 persone, tra cui più di 60 bambini.

“Se ritenuti sproporzionati, tali attacchi potrebbero costituire crimini di guerra”, ha detto Bachelet a proposito dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza governata dal movimento estremista palestinese Hamas.

– See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/onu-raid-di-israele-su-gaza-possibili-crimini-di-guerra-70b1f966-b580-4d34-864d-64ba47c676ec.html