Pavia, Tragico incideente incidente in un’azienda che lavora alimentari – ddue operai sono morti

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Tragico incidente questa mattina alle 12 in un’azienda di Pavia sita sulla strada provinciale 235. Due operai sono morti mentre lavoravano in una ditta che tratta prodotti della macellazione per lo scoppio di una tubatura di vapore. Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco insieme al funzionario del comando, presente anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Milano per mettere in sicurezza l’area.