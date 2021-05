Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Dipartimento di Roma – dopo circa un anno e mezzo ci siamo di nuovo incontrati.

Spread the love



Finalmente la grande famiglia dell’associazione si è potuta riunire. e’ stato un momento di grandissima commozione ritrovarsi nuovamente tutti insieme ed esprimere, pur senza potersi abbracciare, il grande affetto che contraddistingue i vigili del fuoco e le loro famiglie . Il Comandante di Montelibretti Ing. Paolo Nicolucci, ha voluto onorare con la sua presenza questo bellissimo incontro.

Il Presidente Paolo Moschetti ha fortemente voluto questo evento; sempre impeccabile, ha ricordato anche chi purtroppo ci ha lasciato, ed in memoria dei vigili del fuoco che sono volati nel Distaccamento del Paradiso, è stato fatto un minuto di silenzio.

Ricordi di vita vissuta sono riaffiorati nei racconti di coloro che hanno ormai alle spalle una vita di sacrifici trascorsa indossando la divisa, magari più sporca, magari non appariscente come altre, ma infinitamente gloriosa, una memoria da conservare preziosamente che si spera non vada mia dispersa.

Luzzi Bruno ha recitato un brano celeberrimo: ER FATTACCIO di Amerigo Giuliani. Non ci si poteva che emozionare per un racconto così straziante declamato con maestria e grande sentimento.

Momenti di serenità ed allegria hanno allietato il pranzo: una deliziosa cantante dalla voce splendida ha cantato melodie vecchie e nuove ed i nostri “baldi giovani” hanno anche improvvisato alcuni passi di danza. Tutti si sono sentiti a loro agio per un incontro così ben riuscito.

Lascio ai commenti di alcuni di noi lo spirito che ha contraddistinto la giornata.

Paolo: Finalmente dopo circa un anno e mezzo ci siamo di nuovo incontrati. Speriamo sia stata la prima di una lunga serie. Grazie a tutti i partecipanti di oggi.

Roberto – C’è l’abbiamo messa tutta e ci siamo riusciti. Dopo una lunga pausa per il motivo che tutti conosciamo, ci siamo rincontrati. La giornata ‘trascorsa in allegria ci ha dato lo sprone per organizzare altre riunioni conviviali. Concludo con un grazie della partecipazione a tutti i colleghi, un grazie particolare al Sig. Comandate di Monte Libretti ing. Nicolucci ed alla gentilissima Sig. Lia Albonico redattrice del giornale “Il Farò in rete” che con i suoi articoli ci fa sentire sempre piu’ orgogliosi di essere Vigili del Fuoco. Di nuovo grazie a tutti. Sabella.

Lia – sono io a sentirmi onorata per essere stata accolta nella grande famiglia dei Vigili del Fuoco cui già da giovane ne facevo parte attraverso il mio grande papà. Non ci sono parole per esprimere quanto bene facciano al cuore i vostri sorrisi e l’amicizia che mi avete dimostrato subito. Ancora grazie-

Gianfranco: Un grazie al presidente per la piacevole sorpresa che mi ha fortemente emozionato, ancora grazie a lui e a tutto il consiglio direttivo.

Un grazie particolare va al Com.te Montelibretti Ing..Nicolucci Paolo . dalla segr.Dipartimentale Francesca Sepielli