Caserta, i Vigili del fuoco portano un sorriso ai bambini dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella mattina di ieri i Vigili del Fuoco del comando hanno partecipato alla manifestazione “Maratona del sorriso” organizzata presso l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. I Vigili del Fuoco con la loro presenza, insieme alla Onlus “Teniamoci per mano”, hanno voluto portare un sorriso a tutti i piccoli degenti presenti nel reparto di pediatria dell’ospedale. I Vigili del fuoco con un’autoscala hanno accompagnato e assistito il personale della onlus, vestito con maschere e costumi da supereroi, che ha rappresentato delle scenette comiche per intrattenere i piccoli degenti. La vicinanza ai bambini che soffrono da sempre contraddistingue il Corpo Nazionale e sempre i Vigili del fuoco non fanno mancare di fargli sentire il loro affetto.