Forlì-Cesena, inaugurato il sentiero Speranza progettato da Lorenzo Facibeni, deceduto per COVID

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Domenica 30 maggio è stato inaugurato il “Sentiero Speranza”. Il percorso è stato pensato e progettato da Lorenzo Facibeni, si sviluppa su entrambi i versanti del fiume Rabbi e si snoda per 18.5 km sulle prime colline intorno alla valle del fiume, offrendo scorci magici, caratteristici del comune di Predappio. Il significato più profondo a cui si è ispirato il nostro amico Lorenzo, Capo Reparto dei Vigili del Fuoco del comando di Forlì-Cesena deceduto per Covid19 , è quello di unire idealmente tutta la comunità in un grande abbraccio. Oltre 300 persone hanno partecipato all’inaugurazione che si è svolta alla presenza del sindaco di Predappio, Roberto Canali, e del comandante dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, Annalicia Vitullo. Il progetto è stato realizzato grazie all’impegno del CRAL Vigili del fuoco Forlì -Cesena, dall’Associazione “Cani e Bimbi”, Protezione civile Predappio, Gruppo Sportivo San Savino, con il patrocinio del comune di Predappio e del comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena.