I vertici del Dipartimento dei Vigili del fuoco presenti per l’inaugurazione della sala operativa di Brescia e al varo di una nuova imbarcazione a Verona

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Laura Lega, e il Capo del Corpo Nazionale, Fabio Dattilo, saranno in visita al comando di Brescia per l’inaugurazione della nuova sala operativa. La sala operativa è dotata di strumentazioni e innovazioni tecnologiche di ultima generazione con 12 postazioni operatore attive, di cui 6 dedicate alla Sala Crisi, un video-wall per la condivisione delle informazioni tra operatori e un impianto di aerazione per assicurare ottimali condizioni microclimatiche.

Il prefetto Lega e il Capo del Corpo Dattilo saranno poi a Bardolino, nel veronese, per il varo di un’imbarcazione per il soccorso tecnico dei Vigili del fuoco sul lago di Garda, meta di diverse migliaia di turisti italiani e stranieri. L’imbarcazione, lunga 14mt dotata di 2 motori che le permettono di raggiungere i 20 nodi, trasporta 5 soccorritori ed è l’unico mezzo di soccorso lacustre presente sul Garda dotato di impianto antincendio, pronto ad intervenire nelle situazioni di emergenza e soccorso. Il natante, del valore di ca.700.000,00 euro, è stato acquistato anche grazie al contributo economico assicurato dai comuni rivieraschi del veronese, sensibili a condividere con il Dipartimento, la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige, il comando e la prefettura scaligera la scelta di garantire maggiore sicurezza nella acque del Garda.