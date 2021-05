I Vigili del fuoco salvano un capriolo caduto in un canale – Interrvento per un incidente stradale

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

30/05/21 ore 7:00 Vizzola Ticino (Va) – via Ponte Canale. Un ungulato è caduto dentro il canale Industriale, trasportato dalla corrente è finito contro delle griglie di filtraggio. I vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo intervenuti con un’autopompa, hanno recuperato il capriolo, riscaldato è stato rimesso in libertà.

30/05/21 ore 14:00 – SS 336 tratto T2 – Somma . Per cause in fase di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale. I vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna.