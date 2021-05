Incendio in casa: vigile del fuoco fuori servizio salva un’anziana dalle fiamme

Spread the love



E’ successo a Priverno; i ringraziamenti del sindaco Bilancia anche a nome di tutta la comunità che “ricorderà il suo grande gesto con gratitudine e ammirazione”. Soccorsa, la donna ha riportato un’ustione alla mano

Momenti di paura sono stati vissuti nella serata di ieri a Priverno a causa di un incendio divampato all’interno di un’abitazione; provvidenziale si è rivelato l’intervento di un vigile del fuoco che, libero dal servizio e con grande coraggio, non ha esitato ad intervenire riuscendo a trarre in salvo l’anziana signora che in quel momento si trovava in casa.

A raccontare la storia, rivolgendo anche i suoi ringraziamenti al vigile del fuoco, è il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia con un lungo post su Facebbok. “Massimo Conti è un nostro concittadino. Massimo è un vigile del fuoco che sicuramente non immaginava che, questa sera, a due giorni della pensione, avrebbe salvato dalle fiamme una signora anziana, anche lei nostra concittadina”.

Mentre si trovava casualmente nei pressi dell’abitazione della donna, spiega Bilancia, il vigile del fuoco è stato richiamato dalle sue grida di aiuto. Subito è intervenuto riuscendo a portare la donna fuori dall’abitazione ed iniziando a spegnere le fiamme con gli estintori messi a disposizione dalla vicina farmacia. “Sul posto si sono trovati, anche essi casualmente, i nostri vigili urbani che hanno aiutato il pompiere ed hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno finito di spegnere l’incendio salvando l’abitazione della signora” prosegue il primo cittadino. Fortunatamente la signora sta bene, ha riportato solo una leggera ustione alla mano.