Abbandonato con la pettorina e il trasportino in mezzo al nulla: il cane non si è mosso per giorni

lastampa.it – urly.it/3d99b

Abbandonato in mezzo al nulla ma con il guinzaglio, la pettorina e il trasportino. Peccato che se non fosse stato per una pura casualità, quel cane sarebbe morto lì, perché non si è mosso di un millimetro da dove lo avevano lasciato i suoi padroni, persone di cui si fidava e su cui credeva di poter contare.

Il cane non si è allontanato nonostante un forte temporale, e nonostante le zanzare che continuavano a pungerlo, trovandosi non lontano da un fiume. E come se questo non fosse un pericolo, nelle vicinanze c’era pure una autostrada.