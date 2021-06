Addio a Giacomucci, decano dei pompieri

Spread the love



E’ morto nella notte di sabato scorso all’età di 74 anni, Marcello Giacomucci, figura molto conosciuta in città anche per essere stato comandante della locale caserma dei Vigili del Fuoco. Una caserma che lo ha visto presente per molti decenni essendo entrato giovanissimo nel Corpo dei Vigili del Fuoco fin dal 1968’69. Molte furono le sue pressioni negli anni ‘90 in qualità di comandante verso Comune e Comando Provinciale affinché il distaccamento di Cagli fosse ormai…Aveva 74 anni. Oggi il funerale a Cagli. Determinante il suo impegno per far costruire la nuova caserma