Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale, un frontale tra una macchina ed un mezzo pesante a Zandobbio in via Selva intorno alle 12:00. Feriti i 4 passeggeri dell’autovettura, sono stati portati in codice rosso in ospedale. I VVF hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa

L’autovettura è stata tagliata dai vigili del fuoco per poter barellare la donna (lato guida) per essere trasportata in un luogo sicuro e consegnata alle cure dei sanitari.