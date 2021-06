Video – Incredibile scena a Venezia, un capriolo cade nella laguna e nuota tra le barche. Salvato dai pompieri

Spread the love



ildolomiti.it – urly.it/3d993

VENEZIA. Non è stata un’operazione facile per i vigili del fuoco di Venezia, ma alla fine sono riusciti a mettere in salvo un povero capriolo che nella mattina di ieri, 31 maggio, è stato avvistato mentre nuotava nelle acque della laguna.

L’animale si trovava tra l’isola di San Lazzaro degli Armeni e il Lido di Venezia. La prima segnalazione è arrivata poco dopo le 7:30 di mattina, da parte di alcune persone. Il primo tentativo per cercare di aiutare l’animale è arrivato da alcuni taxi, che hanno cercato di ‘spingere’ l’animale verso la riva per farlo risalire.