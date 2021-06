Cavaliere al merito della Repubblica: la prestigiosa onorificenza a tre Vigili del Fuoco

Spread the love



avellino.occhionotizie.it – urly.it/3d9tz

Oggi 2 giugno, in occasione del 75° anniversario della fondazione della Repubblica si è tenuta in via Matteotti la tradizionale parata a cui hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco di Avellino, con in testa il Comandante Ing. Mario Bellizzi. Gli stessi Vigili del Fuoco hanno esposto un grande Tricolore lungo la facciata del palazzo del Governo.

Tra le varie personalità a ricevere l’ambito riconoscimento decretato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, anche il Capo Reparto Pellegrino Iandolo, icona del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, nonché responsabile del servizio documentazione e comunicazione istituzionale. Insieme al Capo reparto Iandolo altri due Vigili hanno ricevuto la stessa nomina, il capo reparto Luigi Del Ponte ed il Vigile coordinatore Massimo Landi.