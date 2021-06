Due incidenti nel territorio bergamasco

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incidente in autostrada Seriate – Grumello Costa di Mezzate intorno alle 18:15. Un automobilista perde il controllo della sua vettura investendone un’altra, nessun ferito. I VVF hanno messo in sicurezza i mezzi e bonificato la zona compromessa.





I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone intervengono per un incidente stradale a Bossico intorno alle 11:20. Un automobilista perde il controllo della sua vettura ed esce fuori strada finendo in un giardino privato di una abitazione. I VVF lo hanno estratto dal mezzo e lo hanno affidato alle cure mediche. Sul posto il 118, Elisoccorso e i carabinieri.